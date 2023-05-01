В понедельник, 1 мая, в Украине идет уже 432-й день войны с РФ. Ночью российские силы совершили очередную массированную атаку.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 30 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

1 мая

07.50 Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил ракетные прилеты по Павлограду.

Пострадали 25 человек - среди них трое детей.

По его словам, попадание было в промышленное предприятие, где возник пожар. Также пострадало 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть школ и детсадов.

07.38 Главком Валерий Залужный рассказал о ночной ракетной атаке.

Около 02:30 ночи по Украине производили пуски девять Ту-95 из района Оленегорска (Мурманская обл.) и два Ту-160 из района Каспийского моря.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них уничтожено 15, заявляет Залужный.

07.10 Главное из сводки Генштаба:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

2. Основные усилия РФ сосредоточила на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ за прошедшие сутки отразили более 36 атак на указанных участках фронта.

3. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. ВСУ удерживают там оборону.

4. Противник пытается пополнить свои потери за счет заключенных. Недавно около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", прибыли в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска.

5. Так называемым "руководством" Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области.

06.45 Этой ночью РФ совершила очередную массированную воздушную атаку. Вторую подряд за последние три дня.

По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту-95мс).

В Киеве тревога продолжалась около трех часов.

По данным главы Киевской городской военной администрации, рашисты атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами ПВО все ракеты и дроны были уничтожены.

06.35 Пошли отбои воздушной тревоги по Украине. В частности - отбой в Киеве.

При этом Украинские военные паблики пишут о запуске "шахидов" со стороны Донецкой области.

05.30 Сообщают о взрывах в Харьковской и Киевской областях.

05.10 В Днепре слышны взрывы.

05.00 По всей Украине воздушная тревога.

Идет запуск ракет.

В Киевской области работает ПВО.