Анализируем итоги 431-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино.

Сухопутные войска ВСУ сегодня дали понять, что 93-я бригада отошла с ряда позиций в городе, но продолжает держать оборону. "Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение 9 месяцев боев так и не смог захватить город полностью", - говорится в заявлении.

По данным украинских военных пабликов, 93-я ОМБР воюет в юго-западных районах Бахмута.

Институт изучения войны (США) сообщает, что российские войска добились за сутки ограниченных успехов в Бахмуте. Ограниченное продвижение противника было на юго- и северо-западе. С этим согласны и другие западные военные блогеры.

Российское минобороны утверждает, что "Вагнер" за последние дни захватил четыре квартала, на флангах действовали силы ВДВ. Украина этого не подтверждает. Также Киев заявляет, что дороги снабжения Бахмута продолжают обеспечивать гарнизон боеприпасами и вывозить раненых.

"Они уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все по-другому. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", - заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Отметим, что на этой неделе западные военные эксперты заявляли, что россияне продвинулись ближе к трассе на Хромово, через которую снабжается Бахмут.

К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку.

В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина, 8. Также утром старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

На южном фронте, где ожидается с наибольшей вероятностью контрнаступление ВСУ, продолжаются дожди - судя по видео с передовой, которые просачиваются в Сеть.

По данным Гидрометцентра, дожди сейчас идут на линии фронта в Запорожской области. Также легкие осадки продолжатся на всем юго-востоке (включая донецкое направление) вплоть до 1 мая. А вот со 2 по 4 мая на передовой, по прогнозу, будет переменная облачность и потепление до +20-ти.

Синоптики прогнозируют, что в первую декаду мая дожди еще будут периодически возвращаться, а со второй уже начнется более сухая погода.

В утренней сводке Генштаб ВСУ прокомментировал вчерашний удар по Севастополю. Напрямую на себя Украина ответственность не взяла, заявив просто о вспыхнувшем пожаре.

"Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе у Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн", - заявил Генштаб.

"Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины", - отмечается в сводке.

Отметим, назначенные Россией "власти" заявляли о поражении беспилотником не 10, а одного резервуара с топливом. На остальные пожар не перекинулся благодаря бетонным ширмам, заявил "губернатор" Развожаев.

В Украине также говорят, что атака на нефтебазу в Севастополе - один из элементов подготовки к контрнаступлению. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, этот удар заставит россиян рассредоточить запасы в поисках более безопасного места.

Сегодня российские телеграм-каналы сообщили о четырех погибших после ночного обстрела поселка Суземка в Брянской области на границе с Украиной. По словам местных, все погибшие отмечали день рождения в одном из частных домов. Именно туда и прилетел снаряд. Среди жертв - брат хозяйки дома и друзья семьи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже обвинил в обстреле Суземки ВСУ. Украина это не комментировала.

Мобилизация в Украине и РФ

В России продолжают отлаживать механизм вручения повесток. Минобороны РФ разработало проект постановления об электронных вызовах в военкомат. Планируемый срок вступления изменений в силу - август этого года.

Основные пункты:

1. Призывников планируют оповещать с помощью повесток, отправляемых заказным письмом и в электронном виде (их будут рассылать в автоматизированном режиме).

2. Повестки, направленные в письменной форме, будут считаться врученными под расписку в день доставки, а электронные повестки — с момента их размещения в личном кабинете призывника на портале "Госуслуги".

3. В случае если повестка не считается врученной одним из этих способов, она будет считаться врученной спустя семь дней с даты размещения в Реестре повесток.

4. С момента вручения повестки призывнику будет запрещено выезжать из России.

5. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней от указанной в повестке даты, к призывнику "будут введены ограничительные меры".

Это означает, что уклониться от повестки не сможет практически никто (хотя при желании это можно будет сделать, согласившись с рядом ограничений вроде невыезда за рубеж). Подробно о том, что означает внедрение в РФ системы электронных повесток, мы писали здесь.

В Украине же активизировались вручения повесток в западных областях. Оттуда в последнее время поступает больше видео с попытками принудительной доставки в военкомат.

Сегодня таких видео было два. В Ивано-Франковске военные провели силовое задержание призывника, а стоящая рядом полиция просто наблюдала.

В Тернополе показали ролик, где военкомы гонятся за мужчиной, который пытается скрыться от них на стройке.

Также характерный случай вчера произошел в днепропетровском баре "Сохо", где ранее хозяйка не допустила военкомов к проверке клиентов и вручению повесток.

Вчера туда вернулись эти военкомы, но уже с группой поддержки в лице активистов С14 и представителей полиции, которые поддерживали гостей. Они пытались разыскать хозяйку заведения, вступали в перепалки с посетителями и персоналом, а также расклеили в заведении листовки в пользу мобилизации.

В соцсетях мнения по поводу этой акции разделились: одни ее поддержали, говоря о недопустимости оскорбления военных и срыва мобилизации. Другие раскритиковали активистов, заявляя, что они решили "закошмарить" заведение, вероятно, по чьему-то заказу.

Но в любом случае понятно, что публичные высказывания против мобилизации украинская власть стала пресекать более жестко. То есть набор в армию, судя по всему, будет усиливаться.

Контрнаступление ВСУ

Военные поставки в Украину продолжаются - как и обучение новой технике.

Вчера появилось видео, как немецкие БМП Marder едут колонной где-то по Украине и тренируются преодолевать бетонные укрепления типа "зубов дракона".

Правительство Германии сегодня передало Украине очередной пакет военной помощи, включающий второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Первую такую установку в Украину доставили еще в октябре.

Также стало известно, что Великобритания хочет закупить для Украины ракеты дальностью от 100 до 300 километров. Это планируется сделать в рамках Фонда поддержки Украины, который учредил ряд стран НАТО. Общая его стоимость составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов.

Сроки закупок не указываются. При этом прямо сейчас Киеву нужно закрывать дефицит боеприпасов. Их не хватает для успешного контрнаступления, заявил президент Чехии Петр Павел, который на днях побывал в Киеве.

"Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы. Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление", - цитирует Павла Ceske Noviny.

Он отметил, что союзники поставляют Украине очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которого хватает на несколько дней. "Из-за этого техника, по сути, становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", - сказал президент Чехии.

Другие факторы, которые затягивают контрнаступление, вчера проанализировал американский телеканал CNN.

Первый и главный - российская линия обороны. "У русских было почти шесть месяцев, чтобы построить сложный комплекс обороны. Прорваться будет огромным испытанием", - говорится в материале.

Российская оборона - это "слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту". На спутниковых снимках видны "тысячи оборонительных позиций на обширной территории" в юго-восточной части Запорожской области.

Противотанковые рвы возле Пологов протянулись на 30 километров, есть и дополнительные укрепления вокруг Токмака. "Этот район будет иметь решающее значение, если украинские силы попытаются продвинуться к городу Мелитополь и расколоть российские силы на юге".

"Эти укрепления воспроизведены на огромном участке, от Крыма до некоторых частей Донецка", - говорят эксперты по спутниковым наблюдениям.

Главная задача ВСУ - оценить, сколько войск и какого качества приписано к каждому участку такой длинной линии фронта. Удар будет наноситься туда, где позиции слабее, поскольку первый наступательный импульс будет критическим.

Второй фактор промедления - отсутствие момента неожиданности.

"Украинские официальные лица признали, что, в отличие от внезапного захвата большей части Харьковской области в сентябре прошлого года, им может не хватать элемента неожиданности в любом более крупном контрнаступлении", - говорится в статье.

В идеальном сценарии, "украинские бронетанковые колонны прорывают эшелонированную российскую оборону в слабом месте, быстро продвигаются в тыл русским и угрожают узлам управления, таким как военные штабы и центры снабжения".

Но опасность заключается в том, что контрнаступление может превратиться в "бой на уровне дивизии, превращающийся в серию взводных столкновений", в которых украинцы увязнут.

Третий фактор - россияне сохраняют явное преимущество в воздухе, "и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины".

The Times в свою очередь пишет, что "Украина не готова к своему большому наступлению, но у нее нет выбора".

Британские офицеры, с которыми пообщалось издание, свидетельствуют, что их украинские коллеги настроены уверенно. "Они готовы к этому и хотят добиться серьезных успехов", - говорит один из собеседников The Times. В то же время издание обращает внимание на просочившиеся в СМИ оценки американской разведки, согласно которым, Украина вряд ли добьется существенных территориальных завоеваний.

Но, в сущности, у Киева в нынешней ситуации нет выбора, поскольку Зеленский "должен продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры называют "отдачей от инвестиций".

Киеву придется атаковать в любом случае. Наверняка будет обозначена какая-то крупная цель вроде Мелитополя, имеющего и практический смысл (перерезание сухопутного моста между Крымом и Россией), и огромное символическое значение. Возможна также атака на Донецк - это был бы сильный ход, хотя практическая ценность здесь меньше, пишет британское издание.

Но проблема в том, что Москва знает о возможных вариантах украинского плана. Россияне усиленно окапываются, и спутниковые фотографии показывают растущее количество траншей и укреплений, особенно вдоль вероятных линий украинского наступления на юге. Количество жертв с их стороны за последние недели уменьшилось примерно на треть. Они готовятся к мощной обороне, и преодолеть ее будет непросто, заключает The Times.

Тем не менее между США и Украиной идут усиленные консультации на высшем уровне. Сегодня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий. Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - пишет Залужный, из чего можно понять, что главной темой было обсуждение будущего контрнаступления ВСУ.

Кроме того, говорили о дальнейших поставках боеприпасов и техники, а также о подготовке украинских военнослужащих на Западе.

Интересно, что на этих переговорах с Залужным сфотографировался экс-нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский. В марте он сложил депутатский мандат и, как сообщали в его партии, получил "высокий пост" при Залужном.

Позже СМИ сообщали, что Забродский назначен заместителем главкома. Официально это не подтверждалось, но, как видим, Залужный сегодня взял Забродского на встречу с высшим командованием США в Европе.

К слову, в сентябре, за несколько дней до наступления ВСУ в Харьковской области, Залужный и Забродский выпустили статью, где заявляли, что главной целью украинского контрнаступления должен стать Крым. Сегодня эту цель как основную декларируют уже открыто и украинские власти.

Михаил Забродский - справа от Валерия Залужного

Мир после войны

Продолжаются обсуждения того, в каком статусе Украине нужно заканчивать войну - и как после нее строить отношения с союзниками.

США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, а территориальные вопросы можно урегулировать путем дипломатии, пишет газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По его словам, США предпочитают в двустороннем порядке дать Украине гарантии безопасности.

"Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в переговорах", – заявил источник газеты.

Этот дипломат также отметил, что Вашингтон планирует добиться некоторой стабилизации ситуации в Украине к лету 2024 года, перед выборами президента в США. Кроме того, как отмечает Le Monde, за настроениями Вашингтона начала следовать Германия.

В Германии экс-канцлер Ангела Меркель призвала не исключать возможность переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны.

"Мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко и если кто-то, как экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, не нужно сразу шипеть. Нужно, чтобы люди, обеспокоенные тем, как все завершится, могли высказаться - не все они поддакивают Путину", - сказала Меркель на книжной ярмарке в Лейпциге.

Она добавила, что считает попытки умиротворения Путина, которые она предпринимала до полномасштабного вторжения РФ в Украину, оправданными.

"Я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы вовлечены действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - заявила Меркель.

На Банковой за эти слова Меркель раскритиковали.

"Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть... ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками? Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко пренебрегать свободой, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту? Если вы не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Но в целом призывы к переговорам от бывшего канцлера ФРГ - довольно симптоматичный признак того, что многие на Западе склоняются к тому, что приходит время дипломатии.

Причем в Киеве сегодня допустили, что возглавить этот процесс может Китай.

Замминистра иностранных дел Андрей Мельник считает возможной роль Китая как посредника в конфликте России и Украины. "Это не так уж нереально", — заявил бывший посол Украины немецким СМИ.

"Конечно, китайцы преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка", — сказал Мельник.

Конечно, позиция Китая может при этом и отличаться от позиции Украины, признал Мельник. "Для Киева вывод всех российских войск с оккупированных территорий является непременным условием", — подчеркнул он, добавив: "Дьявол кроется в деталях".

Что стоит за вниманием Украины к посредничеству Китая, мы уже анализировали здесь.