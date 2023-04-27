Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, который был анонсирован еще месяц назад, состоялся вчера.

Официально сообщается, что стороны обменялись мнениями по продолжающейся войне в Украине и другим вопросам межгосударственных отношений. А Си Цзиньпин предложил Зеленскому для обсуждения несколько пунктов по мирному урегулированию.

Впрочем, судя по "послепереговорным" заявлениям, Пекин и Киев в принципиальных для них моментах намерены придерживаться прежних позиций. Си, по сообщению китайских СМИ, снова призвал к переговорам между воюющими Украиной и Россией, назвав это единственным выходом из ситуации, а в качестве способа урегулирования был опять предложен мирный план Китая, который, напомним, предлагает прекращение военных действий без вывода российских войск с захваченной украинской территории.

Тогда как в Офисе президента Зеленского напомнили, что "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов".

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года", - говорится в заявлении Офиса президента.

Однако в целом украинский президент, если исходить из содержания и очень позитивного тона пресс-релиза, не отметает посреднические предложения Китая, который уже объявил, что пошлет в Украину своего спецпредставителя по переговорам о прекращении войны.

И это самый важный момент, на который уже обратили внимание на Западе.

"Зеленский и другие высокопоставленные чиновники отказались исключать роль Пекина в качестве посредника, учитывая потребность Украины в торговых партнерах в мире после вторжения. Китай, вторая по величине экономика в мире, и слишком велик, чтобы отвергать его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины нет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем - Ред.)", - пишет Washington Post.

Другими словами, создается определенная переговорная базы, на которой в будущем и может возникнуть конструкция мирного урегулирования.

Также ряд наблюдателей обратили внимание, что разговор Си и Зеленского состоялся накануне ожидаемого масштабного наступления ВСУ, которое, по данным западных СМИ, начнется в мае. И это уже породило версию о том, что Китай якобы пытается отговорить Киев от наступления и побудить к поиску компромиссов с Россией.

Хотя сейчас это выглядит маловероятным, учитывая огромные ожидания от давно анонсированного наступления и в украинском обществе, и на Западе. Но потом, исходя из его итогов, к мирному плану Китая воюющие стороны, теоретически, могут вернуться.

Какие перспективы у возобновившегося украино-китайского диалога и может ли он привести к окончанию войны, разбиралась "Страна".

Долгий путь к звонку

Личных переговоров с председателем Си президент Украины добивался с первых дней полномасштабной войны с Россией.

Хотя Пекин объявил о своем нейтралитете, в Киеве, как и в столицах западных стран-союзников Украины, считали, что китайцы в этом конфликте негласно поддерживают Россию - прежде всего, экономически, что помогло российской экономике выдержать удар санкций и разрыв хозяйственных связей с Западом.

Судя по всему, Зеленский надеялся вместе с западными партнерами повлиять на позицию Китая в отношении России, а в идеале добиться того, чтобы Пекин перешел, по выражению украинского президента "на сторону справедливого мира, то есть на сторону Украины". Москва в таком случае оказалось бы в очень непростой ситуации, что могло бы повлиять на ход войны.

Впрочем, добиться этого не удалось, но критиковать Пекин - во всяком случае, на уровне высшего руководства - в Киеве не стали.

Напротив, Зеленский в комментариях на китайскую тему всегда был показательно аккуратен в формулировках. Если уж не удалось удержать Пекин от экономической поддержки России, то хотя бы не должно быть поставок вооружения.

"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию. Это пункт номер один. И я делаю все, чтобы не допустить этого", – заявил украинский президент на пресс-конференции, посвященной первой годовщине начала полномасштабной войны.

В феврале этого года китайский фактор приобрел для Украины еще большее значение.

Пекин выступил с мирными инициативами по украино-российской войне, которые на Западе в основном критиковали, а в Украине отнеслись опять-таки сдержанно (подробный разбор можно прочитать здесь).

Ключевыми пунктами этого плана были призывы прекратить военные действия в Украины и начать мирные переговоры Киева и Москвы.

При этом Пекин призвал также уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность государств. В Вашингтоне и других западных столицах увидели здесь противоречие, ведь китайское руководство не поставило условием начала переговоров вывод российских войск из Украины, а значит, Москва, в таком случае, закрепить за собой уже завоеванную территорию.

Зеленский также заявил, что Украине не подходит такой вариант, но отметил, что принцип уважения к границам, международному праву и ядерной безопасности Киев разделяет и готов работать по этим направлениям с Пекином.

"Это был взгляд Китая и важный сигнал, что они собираются принимать участие в этой теме. Я воспринимаю это так. Дальше все будет зависеть от следующих шагов (Пекина - Ред.)", – заявил Зеленский журналистам, отвечая на вопрос о китайском мирном плане.

Далее был мартовский визит председателя Си в Москву, в ходе которого российский президент Владимир Путин заявил о поддержке мирных инициатив Пекина. Тогда же стало известно, что Си Цзиньпин намерен позвонить Зеленскому.

Далее в Китай приехали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

И вскоре прошла информация, что Макрон подготовил и обсудил с Си собственный мирный план, который должен способствовать началу переговоров между Россией и Украиной предположительно уже этим летом.

К этой инициативе на Западе было неоднозначное отношение из-за подозрений, что может быть нарушено "единство Запада в деле поддержки Украины".

Тем не менее, 15 апреля Макрон позвонил Зеленскому, проинформировав его "о деталях и итогах визита в Китай". Украинский президент сообщил, что поблагодарил французского коллегу "за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют… антивоенную коалицию".

На прежних позициях

И вот 26 апреля Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским. Как уточнила китайская сторона, звонок состоялся по инициативе Киева.

Как сказано в официальном сообщении ОП, украинский президент и председатель КНР говорили около часа, и это был "продуктивный" диалог, в ходе которого они обсудили "весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений". Тема установления мира в Украине стала главной, но о ней чуть позже.

Обратило на себя внимание, что Зеленский в разговоре подтвердил "неизменность позиции Украины относительно придерживания политики "одного Китая", поблагодарив также "за поддержку Китаем независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины". Скорее всего, украинский президент провел параллель между острой проблемой Тайваня для Пекина и украинской ситуацией. Означает ли это, что в Киеве перестанут контактировать с Тайбэем (в том числе в пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде) - вопрос открытый.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Си за гуманитарную помощь Украине и отметил, что Киев заботится о безопасности китайских граждан на своей территории.

Он также выразил надежду, что снизившееся экономическое сотрудничество получит новый толчок, чему будет способствовать реанимированная двусторонняя межправительственная комиссия и новый посол Украины в КНР.

В этот же день был опубликован указ о назначении экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом в Пекин, что "Страна" давно прогнозировала. Этот пост был вакантен с февраля 2021 года, когда умер предыдущий посол Сергей Камышев.

Возвращаемся к теме войны.

Зеленский проинформировал китайского руководителя о ситуации на фронте, назвав ее сложной, но контролируемой.

"Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В международно признанных границах 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН", - заявил Зеленский в разговоре. То есть, президент подчеркнул, что Киев все также не согласен на территориальные уступки, каким бы образом они не оговаривались, а значит - и с пунктами китайского плана, которые могут к ним привести.

Украинский президент сообщил, что у Киева есть собственная формула мира, на основе которой он хочет добиваться урегулирования конфликта с Россией (подробнее об этой формуле можно прочитать здесь).

По словам президента, украинский народ "как никто другой" хочет мира на своей земле, но не ценой территориальный компромиссов.

Кроме того, нельзя поддерживать - даже частично - Россию сейчас и особенно - в военном плане. "Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернуться покой", - заявил Зеленский.

Украинский лидер также призвал Китай помочь урегулированию вопроса безопасности вокруг Запорожской АЭС, что соответствовало бы "духу Будапештского меморандума".

В заявлении китайской стороны, распространенном в частности государственным телевидением, делался акцент на других моментах.

"Основная позиция состоит в том, чтобы склонить к миру и способствовать переговорам", говорится в заявлении китайского лидера.

Как отметил Си, он предложил для обсуждения несколько пунктов для мирного урегулирования. Отдельно подчеркнул, что альтернативы диалогу и переговорам нет, потому что "в ядерной войне нет победителя" (тем самым, по сути, дав понять, что считает ее угрозу вполне реальной).

"Китай будет продолжать содействовать переговорам во имя мира и прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира. Китай направит специального представителя китайского правительства по делам Евразии в Украину и другие страны для углубленной связи со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в заявлении Си Цзиньпина.

Как стало известно позднее, спецпредставителем (и главой целой делегации) станет опытный китайский дипломат Ли Хуэй. Он был заместителем министра иностранных дел Китая с 2008-го по 2009 год, а потом 10 лет послом в России. В последние годы был специальным представителем правительства КНР по делам Евразии.

Сложный выбор для Киева

Для начала некоторые соображения, почему телефонный разговор между лидерами состоялся именно сейчас.

"Разумеется, если Пекин решил играть роль миротворца, он не может не общаться с одной из сторон конфликта. Но именно сейчас лидеры созвонились возможно потому, что все громче новости об украинском контрнаступлении. Если оно бы началось, разговор о переговорах можно было откладывать на неопределенное время. Военная операция может продлиться два-три и больше месяцев. Не исключено, что Си согласием на разговор дал понять, что Китай готов начинать миротворческие переговоры, но и Украина должна удержаться от эскалации в ближайшее время", - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

Еще одной причиной выборы времени разговора мог быть еще недавний скандал с китайским послом во Франции, который усомнился в принадлежности Крыма Украине, так как суверенитет некоторых стран из числа бывших республик Советского Союза якобы не подтвержден международными договорами.

"Это тоже требовало какой-то реакции Китая с учетом его претензий на статус миротворца и наверное, послужил дополнительным мотивом для китайской стороны для предоставления согласия на звонок, который бы сгладил ситуацию", - полагает Бортник.

С этим мнением согласна и эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская.

"Мое личное мнение, что переговоры состоялись по причине высказывания посла Китая во Франции. Пекин хочет держать руку на пульсе украинского кризиса, поэтому решил, что время для переговоров с президентом Зеленским пришло. Но одновременно Китай стремится сохранить, а может даже и улучшить отношения с ЕС, попытавшись оторвать блок от США. Поэтому надо предложить странам-членам Еврсоюза какую-то понятную стратегию и демонстрировать следование", - прокомментировала она "Стране".

Эксперты также обратили внимание на назначение в Китае собственного представителя по войне в Украине.

"Мы знали спецпредставителя США по Украине (Курт Волкер - Ред.), но теперь мы видим аналогичного назначенца Китая, и это еще одно свидетельство принятия Пекином новой геополитической роли. Правда, это бывший посол в России - это определенный вызов не столько для Украины, сколько для западных партнеров Киева", - говорит Бортник.

По его мнению, в целом китайские усилия сводятся к одному - добиться прекращения огня на линии фронта как необходимого условия для переговоров.

"Разговор с председателем Си поставил Зеленского перед серьезной дилеммой: начинать после завершения подготовки контрнаступление, игнорируя мирный план Пекина, или таки начинать диалог с Россией при поддержке китайского лидера. Если проигнорировать мирные инициативы, Пекин может воспринять это враждебно и перейти к открытым формам поддержки Москвы. А отказ от наступления несет риск значительной критики внутри украинского общества, где существуют завышенные ожидания. Это сложный выбор для украинского руководства", - полагает Бортник.

В свою очередь Наталья Бутырская обращает внимание, что Пекин, повторяя в заявлениях о приверженности установлению мира через переговоры, никак не обращается к Москве.

"Призывов к России вывести войска нет. Такое впечатление, что Китай хочет посадить нас за круглый стол именно в тот момент, когда Украина готовит контрнаступление. И это выглядит западней. Идет подготовка масштабной операции и, что, ее прекращать? После визита Си Цзиньпина в Москву деэскалации ситуации мы не увидели. Возникают вопросы, есть ли у Китая желание влиять на Россию и не переоцениваем ли мы возможности Пекина в этом плане? Все это не выглядит позитивом для Украины в плане достижения целей восстановления территориальной целостности", - говорит эксперт "Стране".

Что касается Запада, то там на официальном уровне приветствовали факт долгожданного телефонного разговора хотя и со скепсисом. "Хорошим делом" назвали диалог в Администрации президента США Джо Байдена. При этом спикер Белого Дома Джон Кирби отметил, что "приведет ли этот звонок к какому-то значимому мирному урегулированию или плану, или предложению, нельзя сказать сейчас".

В Париже настроены более позитивно. "Мы приветствуем любой диалог, который может содействовать разрешению конфликта с учетом фундаментальных интересов Украины и международного законодательства", - говорится в заявлении Офиса президента Макрона.

В тоже время, западные СМИ делают акцент на усилении международной роли Китая и на то, что Зеленский не отверг миротворческие усилия Пекина.

"Зеленский и другие высокопоставленные чиновники отказались исключать роль Пекина в качестве посредника, учитывая потребность Украины в торговых партнерах в мире после вторжения. Китай, вторая по величине экономика в мире, и слишком велик, чтобы отвергать его сейчас. Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины нет иного выбора, кроме как пойти на риск (сделки с Китаем - Ред.)", - пишет Washington Post.

Украинский лидер не одинок в том, что путь к миру в Украине может пролегать через Пекин, сообщает WP, напоминая также о визите в Китай президента Франции. Кроме того, авторы обращают внимание на кандидатуру посланника КНР по урегулированию конфликта, который приедет в Киев.

"Назначение Ли Хуэя, дипломатического тяжеловеса, ранее работавшего послом в Москве, посланником в Украине, говорит о том, что Китай надеется на очередной (после замирения Ирана и Саудовской Аравии - Ред.) дипломатический успех", - говорится в статье.

Одна из слагаемых такого успеха - влияние Китая на Россию.

"Другие потенциальные посредники, такие как Турция и Бразилия, обладают небольшим политическим весом для России, в отличие от влияния Си", - заключают журналисты.

Сможет ли Китай запустить переговорный процесс и добиться прекращения войны и на каких условиях - вопрос пока открытый. Основные заявления Киева пока неизменны - Украина намерена вернуть все свои территории в границах 1991 года и для этого готовит крупное наступление. И уже исходя из его итогов, скорее всего, и Украина, и Россия и будут определяться со своей дальнейшей стратегией. И тогда посредничество КНР и может сыграть свою роль. Возможно даже решающую.