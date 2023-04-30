Во время переговоров с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи по левую руку от главкома ВСУ Валерия Залужного сфотографировался экс-нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале главкома ВСУ.

В марте он сложил депутатский мандат и, как сообщали в его партии, получил "высокий пост" при Залужном. Позже СМИ сообщали, что Забродский назначен заместителем главкома.

"Официально это не подтверждалось. Но, как видим, Залужный сегодня взял Забродского на встречу с высшим командованием США в Европе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы рассказывали, что в сентябре прошлого года, за несколько дней до наступления ВСУ в Харьковской области, Залужный и Забродский выпустили статью, где заявляли, что главной целью украинского контрнаступления должен стать Крым.

Кроме того, в ноябре того же года в интервью The Economist Михаил Забродский сообщил, что возвращение Крыма военным путем Украина готовила на 2023-й год.

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