Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом главком ВСУ написал в своем Telegram-канале.

"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий. Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - пишет Залужный, из чего можно понять, что главной темой было обсуждение будущего контрнаступления ВСУ.

Кроме того, говорили о дальнейших поставках боеприпасов и техники, а также о подготовке украинских военнослужащих на Западе.

Ранее мы писали, что на днях Кристофер Каволи пообещал, что украинская армия вовремя получит все вооружения, необходимые для готовящегося контрнаступления против российских войск.

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