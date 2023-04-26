Украинская армия вовремя получит все вооружения, необходимые для готовящегося контрнаступления против российских войск.

С таким обещанием выступил на слушаниях в комитете по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи.

В подтверждение своих слов Каволи доложил конгрессменам, что Киев уже получил более 98% обещанных ему боевых машин.

"Я уверен, что мы уже доставили необходимые им вооружения и будет продолжать наши поставки, чтобы поддержать ведущиеся операции", - заявил генерал.

Он также сообщил, что сегодня в Одессе представители американских военных проводят инспекцию поступивших в Украину вооружений, а еще одна проверка назначена на следующую неделю.

Таким образом генерал ответил на критику со стороны тех американских политиков, которые утверждают, что американская военная помощь может идти не по назначению.

На прошлой неделе в Конгрессе США группа из 19 республиканцев подготовила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор.

А в середине апреля СМИ писали, что пакеты военной помощи, о которых администрация США объявила 20 марта и 4 апреля, - это последние крупные поставки боеприпасов Украине перед ожидаемым началом наступления.