ВСУ отразили 40 атак противника за минувшие сутки. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

Главное из сообщения:

Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк, под Марьинкой - на Новомихайловку.

На Лиманском направлении россияне пытались наступать в Белогоровке "с целью поиска слабых мест в нашей обороне".

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного.

Как писала "Страна", сегодня ночью по Украине была совершена атака дронами и ракетами, возможно, баллистическими.

Воздушные силы подвели итоги ночной атаки по Украине и сообщают, что ВСУ сбили 18 дронов из 24.

Тем временем война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.