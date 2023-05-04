Воздушные силы ВСУ подводят предварительные итоги ночной атаки РФ.

Зафиксировано использование россиянами 24 ударных дронов "Shahed-136/131", которые были направлены с северного направления (Брянская область) и с юга, (восточного побережья Азовского моря).

Сбить удалось 18 "Шахедов" и один разведывательный беспилотник.

Ранее россияне впервые показали видео, как запускают дроны-камикадзе "Шахед".

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.