Энергосистема Украины не пострадала в результате ночной атаки "Шахидами".

Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничений потребления электроэнергии нет. То есть либо целью российских ударов были не объекты энергетики, либо их поражение не привело к существенным повреждениям.

Напомним, сообщалось о поражении беспилотниками объектов инфраструктуры в Винницкой и Полтавской областях. Спасатели показали фото последствий прилетов.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.