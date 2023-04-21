Ночью РФ атаковала Киев беспилотниками. Вероятно, это была новая партия иранских "Шахедов".

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Дроны запустили с северного направления. На подлете в Киев были обнаружены и сбиты около 8 беспилотников.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что всего РФ ночью выпустила 10 беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.