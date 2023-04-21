В Винницкой области этой ночью объект инфраструктуры пострадал от "Шахедов".

Об этом сообщает спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось о ночном ударе дронами по Полтавщине. Власти Полтавской области сообщили о том, что пострадал объект инфраструктуры.

Также сегодня во время атаки Киева были сбиты 8 беспилотников. По данным Киевской военной администрации, они были сбиты на подлете к столице.

Сообщается, что всего во время удара РФ выпустила 12 дронов.

Напомним, по данным разведки, Россия взяла паузу и копит силы для новых ракетных ударов с целью сорвать контрнаступление ВСУ.

Ранее в британской разведке рассказали про новую тактику россиян в Бахмуте, который Украина продолжает оборонять, игнорируя предупреждения США.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.