В пятницу, 21 апреля, россияне ударили по Полтавскому району Полтавской области из беспилотников.

Об этом рано утром сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Предварительно пострадавших нет.

Напомним, что также этой ночью РФ атаковала дронами Киев, выпустив их с северного направления. Были сбиты 8 беспилотников типа "Шахед".

По данным Генштаба ВСУ, РФ выпустила 10 дронов этой ночью.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.