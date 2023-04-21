Сегодня ночью россияне атаковали дронами объекты инфраструктуры в Винницкой и Полтавской областях.

ГСЧС публикует фото ликвидации последствий прилета беспилотников в своем Telegram-канале.

Предварительно обошлось без жертв.

В Винницкой области пожар уже ликвидировали, в Полтавской процесс ликвидации последствий обстрела продолжается.

Кроме того, этой ночью РФ атаковала дронами Киев, выпустив их с северного направления. Были сбиты 8 беспилотников типа "Шахед".

По данным Генштаба ВСУ, РФ выпустила 10 дронов этой ночью.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.