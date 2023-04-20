В результате обстрела Малой Токмачки Запорожской области в собственном дворе погибла семья: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, во время артиллерийского обстрела Каменского была травмирована 62-летняя женщина. Она возвращалась домой после получения гуманитарного хлеба для себя и соседей. Раненую уже доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что войска РФ сегодня обстреляли Берислав Херсонской области. В результате один человек получил тяжелое ранение.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.