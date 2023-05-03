Ночью 3 мая Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны РФ (третьего за последние шесть дней).

В КГВА сообщили подробности ночной атаки.

В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, это были иранские БПЛА Shahed.

"В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Оперативные данные на этот момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется" - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Также ночью звуки взрывов слышали жители Днепра и Запорожья, но подробностей еще нет.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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