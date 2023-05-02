Россия постоянно меняет тактику и приоритетные для поражения цели массированных обстрелов Украины в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что осенью и зимой основной задачей массированных обстрелов РФ были наши объекты топливно-энергетического сектора. Осенью они выпускали большое количество ракет еженедельно, а с наступлением зимы - еще увеличивали их количество.

При этом россияне не смогли достичь своих целей, они нанесли вред, но Украина не была в блэкауте.

Спикер ВСУ сообщил, что на данный момент у РФ нет некоторых средств для дальнейшего ведения обстрелов - у них нет достаточного количества крылатых управляемых дальнобойных ракет. Из-за этого оккупанты будут применять то, что могут себе позволить. Это касается как ракет воздушного базирования Х-101, Х-55, так и "Калибров". Это ракеты, которые могут лететь далеко и точно, отметил Игнат.

Россия будет использовать имеющееся оружие по наиболее приоритетным для них целям.

"Такими приоритетами понятно, что остается и западное вооружение, которое нам предоставляют партнеры. И не надо списывать со счетов объекты нашего топливно-энергетического сектора, от этого зависит вся жизнь в государстве, обеспечение Вооруженных сил. Враг будет это делать", - сообщил он.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что цель новых ракетных атак РФ - обнаружить логистические маршруты и логистические центры Украины.

Также в Минобороны заявляли, что одной из главных задач последних российских ракетных ударов могут оказаться новейшие системы ПВО.