Министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители СБУ, МВД, ГПСУ и Нацгвардии просят отложить доплату военным.

Письмо публикует глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В письме указывается, что проголосованная правка не решает вопроса, в частности, по выплатам срочниками курсантам, в тексте не учитываются особенности прохождения службы в разных регионах.

В обращении говорится, что "популизм в этом вопросе может иметь крайне-негативные последствия".

Они также предлагают собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета министров, Генштаба и до конца мая разработать законопроект, который урегулирует этот вопрос.

Напомним, в МВФ заявили, что принятый Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен украинским военным в тылу приведёт к росту бюджетного дефицита.

Ранее о том, что решение Рады о возвращении доплат в 30 тысяч грн украинским военным в тылу усложняет переговоры Украны и МВФ, заявляли в Нацбанке.

Доплаты в 30 тысяч гривен в тылу были отменены с 1 февраля, что вызвало большое возмущение военных.

Рада проголосовала за поправку экс-спикера Дмитрия Разумкова за возврат выплат 10 апреля. Однако президент до сих пор закон не подписал, так как в парламент подано блокирующее этот закон постановление. И Рада его ещё не рассмотрела.