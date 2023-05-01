Цель новых ракетных атак РФ - обнаружить логистические маршруты и логистические центры Украины. Но и уничтожать украинскую энергетику они также пытаются.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Они пытаются выискивать логистические маршруты и логистические центры. Но и энергетику они не оставили", - сказала Гуменюк.

По ее словам, у РФ достаточно сложная ситуация с морскими ракетами, но есть запасы Х-555 и Х-101. Она отмечает, что Россия использует меньше ракет, чем при предыдущих атаках.

"Разница лишь в количестве примененных ракет. То, что они используют не 40-90, как при предыдущих атаках, а уже 10-20 ракет, свидетельствует о том, что потенциал уже не такой мощный, но он еще есть", - утверждает Гуменюк.

Во время последних обстрелов было обнаружено, что ракеты достаточно свежие, что подтверждает продолжающееся производство в России, хотя оно замедлено, добавила Гуменюк.

Напомним, во время сегодняшней ночной атаки РФ выпустила по Украине 18 ракет. Как заявили в Укрэнерго, ракетная атака не привела к повреждениям инфраструктуры.

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