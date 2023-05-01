Главком Валерий Залужный рассказал о ночной ракетной атаке россиян.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Около 02:30 ночи по Украине производили пуски девять самолетов Ту-95 из района Оленегорска (Мурманская область) и два самолета Ту-160 из района Каспийского моря.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них уничтожено 15, заявил Залужный.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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