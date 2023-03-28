Украинские разведчики разобрали иранские дроны-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. По словам специалистов, дрон 131 модели несет 20 кг тротилла в осколочно-фугасном корпусе. Такой дрон наносил очень мало урона. Поэтому активнее используется дрон 136 версии, в котором взрывчатка в 2-2,5 раза объемнее.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Электронные комплектующие для такого дрона можно легально купить на китайской торговой площадке Aliexpress, рассказывают разведчики.

"Это самая простая GPS-антенна, простая батарея, которая отвечает за питание", - рассказывает собеседник агентства.

Также среди трофеев - дрон Mohajer, являющийся копией турецкого "Байрактара". Из-за санкций, детали к этим беспилотникам не должны были бы попасть на иранский рынок, говорят авторы материала. Но, тем не менее, они использовались для производства дрона.

По данным Генштаба, ВСУ отразили 62 атаки врага. Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136".14 из них уничтожены украинскими защитниками.

Ранее спасатели показали фото с пожара в Святошинском районе Киева, вспыхнувшем из-за падения обломков "Шахеда".