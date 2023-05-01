Этой ночью РФ совершила очередную массированную воздушную атаку. Вторую подряд за последние три дня. В Киеве тревога продолжалась около трех часов.

Подробности сообщили в Киевской городской военной администрации.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами ПВО все ракеты и дроны были уничтожены, - сообщил глава КГВА.

Силы РФ атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами. Обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту-95мс).

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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