В Херсоне и области после сегодняшнего мощного обстрела уже 21 погибший и 48 раненых мирных жителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Также он заявил, что от обстрелов пострадали ж/д вокзал и переезд, жилой дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет и автозаправка.

Напомним, ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области погибли 19 человек, 47 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.