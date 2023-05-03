Россияне обстреляли "Эпицентр" в Херсоне, три человека погибли
Днем в среду, 3 мая, россияне нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Херсоне.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в телеграм-канале.
Удар нанесли около 11 часов. По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека, еще четыре - пострадали.
На месте происшествия работает 15 спасателей и три единицы техники.
По данным МВД, в Херсоне трое погибших и пятеро раненых. Все пострадавшие - работники и посетители гипермаркета.
Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля "Эпицентр" в Херсоне также обстреляли россияне. Мы публиковали фото и видео последствий.
Тем временем сегодня в ОВА сообщили, что в Херсоне введут комендантский час с 5 по 8 мая.
Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".
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