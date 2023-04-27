Стали известны подробности гибели украинского журналиста Богдана Битика и ранения его итальянского коллегии Коррадо Зунино на Антоновском мосту в Херсоне. Они проигнорировали предупреждения украинских военных.

Об это пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По его данным, Зунино не сообщил о своей работе ответственным пресс-офицерам, а уже на месте проигнорировал предупреждения украинских военных об опасности, которые кричали ему на английском языке.

Также на журналистах не было жилетов с надписью PRESS и брони.

В результате они, скорее всего, стали жертвами засады российских снайперов.

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