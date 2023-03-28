Украинские военные корреспонденты записали коллективное обращение, в котором обвинили власть в делении журналистов на "своих и чужих". Так они отреагировали на решение о введении зон доступа на фронте для прессы.

Обращение опубликовано в Facebook.

Видеообращение записали журналисты "ТСН", "5 канал", ICTV, "Радио свобода", "Интер". В нем говорится, что для одних доступ в "красные" зоны остается открытым, а для других - ограничен.

"На днях власти обнародовали решение о создании в зоне боевых действий "светофора": разграничения населенных пунктов по цвету и с "красной зоной" - местами от Угледара до Авдеевки, Северска и Бахмута, где запрещена работа медиа.

Буквально через несколько дней мы узнали, что существует список СМИ, которым власти все же позволяют освещать события даже в "красной зоне". Фамилии и имена "своих" медийщиков "спустили" на места. И мы те, кто есть в так называемом списке и те, кто в него не попал, протестуем", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, зоны боевых действий были разделены на "красные", "желтые" и "зеленые". В "красной зоне" работа даже аккредитованных СМИ запрещена.

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