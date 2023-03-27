Охрана президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста, опасаясь попытки отравления.

Об этом сообщил Telegraph.

Путешественник и эксперт по выживанию Гриллс приехал в Украину для съемок документального фильма. Чтобы "растопить лед", во время их первой встречи в поездке по Украине ведущий предложил Зеленскому шоколад, что не обрадовало его охранников.

"Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", - пишет газета.

Гриллс отнесся к решению с пониманием, добавили в издании.

Между тем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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