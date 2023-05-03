С 20:00 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд", - заявил он.

По словам Прокудина, это нужно, "чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности".

Ранее сообщалось, что в Одессе на 9 мая будут усилены меры безопасности из-за угрозы провокаций РФ. Однако комендантский час не будет продлеваться.

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