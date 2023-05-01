В Одессе на 2 и 9 мая будут приняты дополнительные меры безопасности и усилено патрулирование улиц из-за угрозы провокаций со стороны России. Однако комендантский час не будет продлеваться.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телеканала Freeдом.

"Будут какие-то превентивные меры применены. Конечно же, будут усилены патрулирование улиц. Понимаем, что они террористы, они готовы на все, они готовы на любые преступления. Поэтому, естественно, будет усиление охраны общественного порядка. Ну, и самое главное, что одесситы прекрасно понимают, что может происходить. Возможны провокации, да, можно допустить, но я уверен, что все будет нормально, все будет под контролем", - сказал Братчук.

Ранее стало известно, что в Одессе под суд пойдет экс-замглавы областной милиции за события 2 мая 2014 года. Расследование по делу окончено, дело передано в суд и одобрена процедура рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сгорели 48 человек, еще несколько сотен одесситов получили ранения. Пострадавшие - это "куликовцы", противники Майдана, которые в этот день стали участниками столкновений со сторонниками Майдана на улицах города.

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