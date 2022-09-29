В Одессе будут судить заместителя бывшего главы областной милиции за события 2 мая 2014 года.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщается, речь о начальнике милиции общественной безопасности, то есть, вероятно, речь о Дмитрии Фучеджи.

Расследование по делу окончено, дело передано в суд и одобрена процедура рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

По данным прокуратуры, Фучеджи содействовал "беспрепятственному совершению представителями движения "Антимайдан" массовых беспорядков в районе Российского академического театра из-за чего были ранены 8 человек, шесть из которых погибли.

Также 4 мая он способствовал "Антимайдану" в захвате помещения облуправления милиции и освобождении находившихся там задержанных.

По этим событиям в судах уже есть дела по девяти фигурантам из Одесской областной и городской милиции, сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее Фучеджи получил российское гражданство и выступал в Совбезе ООН по инициативе РФ.

Напомним, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе произошла трагедия. Там заживо сгорели 48 человек, еще несколько сотен одесситов получили ранения. Пострадавшие - это "куликовцы", противники Майдана, которые в этот день стали участниками столкновений со сторонниками Майдана на улицах города.

Ранее сообщалось, что Как в Украине расследуется одесская трагедия 2 мая.