Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступает к рассмотрению объединенного дела по жалобам 31 заявителя касательно действий властей в связи с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом говорится в пресс-релизе суда от 31 января 2022 года, которое публикует одесское издание "Таймер".

Эти заявления подали родственники погибших, а также люди, получившие ранения и травмы в ходе тех событий.

ЕСПЧ предоставил украинским властям ряд вопросов:

Какие меры применялись властями для предотвращения насилия;

Что делось для прекращения насилия, когда столкновения начались;

Какие меры были приняты для тушения пожара;

Как была расследована гибель людей;

Какие меры были приняты государством для защиты пострадавших.

ЕСПЧ задается и вопросом того, можно ли считать, что расследование проводилось в разумные сроки, как это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека.

Также ЕСПЧ просит проинформировать о результатах проверки сообщений ряда потерпевших о жестоком обращении с ними уже в ходе расследования.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана, в ходе которых были жертвы с обоих сторон. А затем майдановцы сожгли десятки своих противников, забросав "коктейлями Молотова" Дом профсоюзов. "Страна" ранее подробно рассказывала о трагических событиях того дня.

Также мы писали, что спецпредставитель ЕС заявлял, что в делах о расстреле на Майдане и 2 мая нужен прогресс.