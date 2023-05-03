Из 26 запущенных по Украине дронов-камикадзе, во время ночной атаки РФ, 21 был сбит.

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

Атака дронов по Украине шла с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Отражались атаки силами командований "Центр", "Восток" и "Юг".

Напомним, что в Киеве сегодня ночью были сбиты все воздушные цели противника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ночью о взрывах сообщали жители Днепра и Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.