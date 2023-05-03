Воздушные силы уничтожили 21 дрон во время сегодняшней атаки РФ
Из 26 запущенных по Украине дронов-камикадзе, во время ночной атаки РФ, 21 был сбит.
Об этом сообщило командование Воздушных сил.
Атака дронов по Украине шла с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.
Отражались атаки силами командований "Центр", "Восток" и "Юг".
Напомним, что в Киеве сегодня ночью были сбиты все воздушные цели противника. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Ночью о взрывах сообщали жители Днепра и Запорожья.
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