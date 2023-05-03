В результате сегодняшних массированных обстрелов Херсона и области по меньшей мере 16 человек погибли, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В самом Херсоне по состоянию на 16:30 было 12 погибших. Однако вскоре глава обладминистрации Александр Прокудин сообщил о еще одном погибшем и четырех раненных из-за новых обстрелов.

Город продолжают накрывать огнем из российской артиллерии.

Прокудин призвал людей находиться в укрытиях и не выходить из дома как минимум до утра.

В области между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, от полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

От обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина, сообщают в Офисе генпрокурора.

А так выглядит супермаркет "АТБ" в Херсоне после российского обстрела. Охранник рассказал, что ракета попала в автостоянку рядом, повредив крышу здания.

Также появились фото ж\д вокзала после обстрела. Тут один человек погиб, трое были ранены. Также под обстрел попала машина "скорой".

Также есть новости по обстрелу строительного гипермаркета "Эпицентр" в Херсоне. По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека, еще четыре - пострадали.

В частности, погиб начальник отдела охраны, уборщица и охранник, а также ранены работники гипермаркета.

"Эпицентр" уже заявил, что прекращает работу в Херсоне после обстрела.

Отметим, что в Херсоне введут комендантский час с 5 по 8 мая.