За минувшие сутки в прифронтовых регионах от российских обстрелов пострадали 12 человек. Обошлось без погибших.

Об этом сообщают руководители областных администраций.

В Харьковской области был ранен 65-летний житель с. Кучеривка Купянского района. В селе повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и автотранспорт. В Волчанске ранен 57-летний мужчина.

В Донецкой области ранены двое жителей в Краматорске и Северске.

В Днепропетровской области ночью под обстрелом был Никополь. Россияне били из тяжелой артиллерии. К счастью, никто не пострадал.

В Запорожской области под авиаударами оказались Гуляйполе и Орехов, ранения получили четыре человека. В Гуляйполе пострадали пожилые женщины 1938 и 1942 г.р., мужчина 1972 г.р. и женщина 1973 г.р.

В Николаевской области вчера вечером россияне из РСЗО ударили по населенному пункту Куцурубской общины. Были ранены два человека, повреждены частные дома, пропал свет, газ, вода и интернет.

В Херсонской области ранены два человека. За сутки враг обстрелял регион 71 раз, Херсону досталось 11 раз.

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, за минувшие сутки было нанесено 19 ракетных ударов и 41 наземная атака.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, что ждёт жителей аннексированных территорий после "паспортного" указа Путина.