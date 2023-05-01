В Черниговской области в результате обстрела неработающего образовательного учреждения в Новгород-Северском районе погиб ребенок, который находился неподалеку.

Об этом сообщает губернатор Вячеслав Чаус.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, по данным ВСУ, из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.

При этом обстрелы приграничных территорий продолжаются практически ежедневно. 22 апреля россияне ударили по приграничью Черниговской области авиабомбой. А незадолго до этого обстреляли область из минометов.

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Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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