Прошлой ночью российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в своем Facebook.

"Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно, КАБ, запущенный с самолета врага СУ-35) в районе н.п. Орликовка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - заявили военные.

Ранее Американский институт изучения войны сообщал, что российские войска начали использовать модифицированные авиабомбы ФАБ-500 с системами наведения для ударов по Бахмуту. Применение таких боеприпасов фиксируют минимум с 17 апреля.

Ермак призывает передать Украине больше систем ПРО и авиации, чтобы сбивать российские управляемые авиабомбы

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на то, что Россия начала активно использовать управляемые авиабомбы. В ответ на это он призвал передать Украине больше систем ПРО и авиации с ракетами класса "воздух-воздух", которые способны поражать цели на дистанциях более 100 км.

Напомним, война в Украине продолжается уже 423-й день. Мы следим за новостями 22 апреля в своем онлайне.

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