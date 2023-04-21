В российских пабликах появилось видео момента падения российской авиабомбы в Белгороде.

На видео видно, как дорожное покрытие на трех полосах движения проезжей части вырывает и подбрасывает на значительную высоту.

В момент падения бомбы на проезжей части находилась машина. Видно, что ее буквально выбрасывает вперед вместе с асфальтом.

Напомним, российская бомба упала на Белгород 20 апреля. После взрыва один из автомобилей забросило на крышу магазина. Вероятно, это та самая машина, которая видна на этих кадрах.

На месте падения бомбы образовалась огромная воронка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.