Стали известны последствия взрыва в Белгороде, после которого образовалась огромная воронка на улице Ватутина.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, в результате взрыва повреждена часть дома рядом с местом взрыва. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом эвакуирован.

Сила удара в Белгороде была настолько большая, что от ударной волны автомобиль забросило на крышу магазина.

Российские власти пока не делали никаких заявлений о том, чем ударили по Белгороду. Но сообщается, что жертв нет.

Некоторые местные паблики пишут, что заряд не сдетонировал.

Вообще их версии события разнятся. Российские телеграм-каналы пишут об ударе по городу ВСУ. Наиболее распространенная версия в украинских пабликах - сброс с российского самолёта бомбы КАБ, которая должна была лететь на Харьков, но из-за какого-то сбоя упала на Белгород.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сделал заявление о взрыве, но не называя причин. Он сказал, что более подробная информация будет позже.

"ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", - отметил он.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.