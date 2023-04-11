Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор и сдетонировал, повредив забор и кабель сигнализации аэропорта.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По их данным, обошлось без пострадавших, но аэропорт временно закрыли.

Сообщается, что удар наносил беспилотник самолетного типа с неизвестным взрывным устройством на борту.

Официальных подтверждений на этот счет не было.

Напомним, в начале марта в Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-дружба".

Также "Страна" писала, как в конце февраля в небе над Белгородом сбили три беспилотника. Один залетел в квартиру.

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