На фронте погиб зенитчик-рекордсмен Андрей Линийчук.

Об этом сообщается в Facebook 95-й бригады ВСУ, где он служил.

"В боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт", сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника. Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", - говорится в сообщении.

Сержант Линийчук (позывной "Кельт") был первым, кто успешно применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Вообще, на его счету - наибольшее количество сбитых воздушных объектов среди бойцов ВСУ. В частности - 16 дронов "Орлан", 1 БПЛА "Zala" и даже боевой вертолет Ка-52.

Линийчук был награжден орденом "За мужество". Погиб во время обстрела.

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