В боях под Бахмутом Донецкой области погиб экс-боец батальона "Торнадо" с позывным "Моджахед". Это гражданин Беларуси Даниил Ляшук.

О его гибели сообщил капеллан Хаджимурад Путилин в Фейсбуке.

Также о его смерти пишет экс-нардеп Андрей Лозовой.

Погибший в свое время фигурировал в громком уголовном деле. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении 12 экс-бойцов "Торнадо". В их числе был и Ляшук. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Всех их обвиняли в пытках и прочих издевательствах над мирными жителями.

Ляшук вышел на свободу по "закону Савченко" ещё до начала полномасштабного вторжения РФ.

Тем времене война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.