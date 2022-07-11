"Страна" узнала подробности освобождения из Лукьяновского СИЗО Киева одного из последних сидельцев из расформированного батальона "Торнадо" Руслана Онищенко.

По информации наших собеседников из окружения Онищенко, он был выпущен на свободу, так как отбыл граничный срок наказания с учетом перерасчета содержания в СИЗО еще по "закону Савченко". Действие законодательной нормы "день в СИЗО - за два дня тюрьмы" хотя и не действует уже несколько лет, но до сих пор распространяется на арестантов, которых брали под стражу, когда "закон Савченко" еще действовал.

У бывшего комбата Онищенко есть еще одно нерассмотренное дело - о подготовке бунта в Лукьяновском СИЗО, которое слушается в Шевченковском райсуде столицы. Но, похоже, по нему меру пресечения еще не избирали, так как Онищенко в то время все равно был за решеткой.

Наши источники в МВД опровергают слухи, что Онищенко теперь пойдет в армию, так как по закону люди с непогашенными судимостями не могут быть приняты в ВСУ.

Напомним, всего по делу вместе с Онищенко проходили восемь обвиняемых: семь экс-бойцов "Торнадо" (Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов), ранее осуждённых по приговору Оболонского районного суда Киева на тюремные сроки от 5 до 11 лет за насилие и пытки, и один экс-сотрудник Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, помогал в массовых беспорядках осужденным. Почти все торнадовцы сейчас уже на свободе - они вышли после отсидки сроков. А Быстрицкий был под домашним арестом, так как дело еще не рассмотрено судом.

О том, что Онищенко освободили из заключения, сегодня сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Как писала "Страна", еще в конце февраля появилась информация о том, что из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, которые изъявили желание защищать Украину.