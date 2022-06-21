Экс-нардепа Семена Семенченко Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

При этом на суде ГУР Минобороны Украины просило отпустить Семенченко на фронт. Разведка представила суду письмо главы ГУР Кирилла Буданова в котором указано, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами" и является успешным командиром.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной военной компании.

До сегодняшнего дня он находился в следственном изоляторе. Хотя еще в феврале он призвал всех вступать в его штурмовой отряд

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.