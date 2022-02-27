Бывший народный депутат и экс-комбат Семен Семенченко, которого обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, не вышел на свободу и до сих пор находится в СИЗО.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

26 февраля на этой же странице он написал, что на воле. Однако 27 числа появилась запись (видимо, кого-то из его близких), что это не так.

"Президент распорядился освободить от санкций тех, кто будет защищать Украину от врага. Министр юстиции издал указ на амнистию осужденных. Но! Семен Семенченко не осужден, у него статус – обвиняемый. Сейчас то время, когда человек с боевым опытом для защиты Украины - как золото, и мы уперлись в правовые коллизии и бюрократичность системы. Президент Владимир Зеленский – дайте возможность неосужденным ветеранам защищать Украину!" - сказано в посте.

Ранее "Страна" сообщала, что из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, которые изъявили желание защищать страну во время военного положения.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.