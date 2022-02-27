Обвиняемый Семен Семенченко не может выйти из СИЗО, хотя в субботу писал, что уже на воле
Бывший народный депутат и экс-комбат Семен Семенченко, которого обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, не вышел на свободу и до сих пор находится в СИЗО.
Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.
26 февраля на этой же странице он написал, что на воле. Однако 27 числа появилась запись (видимо, кого-то из его близких), что это не так.
"Президент распорядился освободить от санкций тех, кто будет защищать Украину от врага. Министр юстиции издал указ на амнистию осужденных. Но! Семен Семенченко не осужден, у него статус – обвиняемый. Сейчас то время, когда человек с боевым опытом для защиты Украины - как золото, и мы уперлись в правовые коллизии и бюрократичность системы. Президент Владимир Зеленский – дайте возможность неосужденным ветеранам защищать Украину!" - сказано в посте.
Ранее "Страна" сообщала, что из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, которые изъявили желание защищать страну во время военного положения.
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