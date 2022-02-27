Бывший народный депутат и экс-комбат Семен Семенченко, которого обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, оказался на воле и призвал всех отчаянных украинцев вступать в его штурмовой отряд.

Об этом экс-комбат написал в Facebook в субботу, 26 февраля.

"Я на воле, времени мало, поэтому сразу к делу. Мы должны нападать, враг должен бежать. В ближайшее время я напишу заявление о вступлении в ряды сил обороны Украины. Призываю всех смельчаков вступить в наш штурмовой отряд, который будет организован на базе воинской части", - заявил Семенченко.

"Страна" подробно рассказывала, что бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования. По данным СБУ, Семен Семенченко организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. А также оказался замешан в импорте из России продукции военного назначения.

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