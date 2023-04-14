"Я в Изюме, а ты где?". На фронте погиб военный ВСУ, чей отец служит в "ДНР". Опубликованы их переписки
На фронте погиб командир роты огневой поддержки 49-й механизированной бригады Артур Асадов.
Об этом сообщил режиссер Любомир Левицкий.
"Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины", - сказано в посте.
Сам Асадов 5 апреля, незадолго до гибели, опубликовал в Инстаграме пост со словами: "Если я вдруг умру на войне (не собираюсь, но вдруг!). Итак, хочу вас всех попросить не делать петицию о присвоении мне Героя Украины".
Асадов в прошлом году, уже после того, как пошел воевать, признался, что его отец живет в Донецке и активно поддерживает "ДНР", а с 2017 года работает там в штабе "народной милиции". Тогда же Асадов опубликовал переписки с отцом.
В них он интересуется, где сейчас находится отец, почему не на передке, а тот - как дела у сына.
В одном из сообщений отец Асадова написал "Для меня ты просто сын и я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Ты был жив, и здоров, и счастлив".
Сам Асадов в интервью вспоминал, что отец призывал его "не брать в руки оружия", так как думал, что Киев быстро захватят, и считал происходящее в Буче и Ирпене фейком.
"Убил бы я отца? Наверное, нет. Лет до 15 отец был рядом со мной. Он меня многому научил, в частности, военному делу. Я бы не мог его убить, даже если бы хотел, он не участвует в боевых действиях, сидит где-нибудь в штабе. А вот под суд я бы его отправил, это так", - рассказывал об отце Артур Асадов в комментариях СМИ.
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