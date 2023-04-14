Украина вернула тела 82 погибших военных. Другие подробности пока неизвестны.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Отметим, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции", - сказано в посте ведомства.

Российская сторона об обмене телами с Украиной пока не сообщала.

Крупнейший с начала войны обмен телами погибших в зоне военных действий произошел в начале февраля: тогда украинская сторона получила 150 останков, в том числе бойцов батальона "Азов". А предыдущий обмен телами состоялся 24 марта. Тогда удалось вернуть тела 83 погибших защитников Украины.

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