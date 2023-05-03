Российская армия ударила по железнодорожному вокзалу Херсона. По предварительным данным, один человек убит, трое ранено.

Об этом сообщили в областной администрации.

Также обстрелом повреждена машина "скорой", медики не пострадали.

Укрзализниця позже сообщила о попадании в пассажирский вагон на станции , ранен проводник, ему оказывается помощь.

В момент обстрела посадки не было, пассажиры находились в укрытиях.

Поезд на Львов отправляется с задержкой в 14 минут, поврежденные обстрелом вагоны заменят на станции Николаев.

Напомним, ранее сегодня россияне обстреляли "Эпицентр" в Херсоне, три человека погибли.

А Киев сегодня ночью снова атаковали "Шахеды".

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.