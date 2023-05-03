Ночью россияне нанесли два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Есть раненные, но их количество не уточняется.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

Специалисты ликвидируют последствия и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, заявил он.

Как уточнил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, под прицелом российских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города.

В результате атаки один дом разрушен полностью, два - сильно повреждены, еще в около 40 выбиты окна и повреждены кровли.

В соцсетях публикуют видео последствий обстрела.

Напомним, в Днепре в результате ночной атаки был прилет в админздание.

В Кропивницком ночью россияне тремя "Шахидами" атаковали нефтебазу.

Как сообщалось, Воздушные силы уничтожили 21 дрон из 26 запущенных во время сегодняшней атаки РФ.

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