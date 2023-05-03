В Днепре в результате ночной атаки беспилотников был прилет "Шахида" по административному зданию.

Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак.

"Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются", - заявил глава области.

При этом защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью семь дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, пять дронов нашли свои цели этой ночью.

Генштаб в утренней сводке заявил, что информация о последствиях атаки дронов уточняется.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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