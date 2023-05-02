В Павлограде после обстрела 1 мая нет химической, радиационной и других угроз.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем обращении к жителям региона, сообщает "Первый Криворожский".

"Об отсутствии химической и экологической опасности свидетельствуют показатели замеров состояния атмосферного воздуха. Но уверен, что русская армия знала, куда целить. Они понимали последствия, которые могут вызвать подобные действия. Масштабные разрушения получил частный сектор, пострадали люди", - сказал Сергей Лысак.

Ранее ряд телеграм-каналов написал, что в Павлограде вчера был прилет по хранилищу ракетного топлива (подлежащего утилизации) на Павлоградском химическом заводе. Но информация не подтвердилась.

Напомним, 1 мая РФ нанесла ракетный удар по Павлограду, изначально сообщалось о 25 пострадавших.

Позже число раненых увеличилось до 34 человек, две женщины попали в реанимацию. В том числе пострадали пятеро детей.

Нацполиция публиковала фото последствий ударов по Павлограду. В пабликах размещали видео прилёта. На кадрах видны повреждения школы и большая воронка от снаряда в земле.

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